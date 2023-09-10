Bambaşka Biri dizisinin oyuncuları kimler? (Bambaşka Biri dizisinin konusu ve kadrosu)

HANDE ERÇEL GÖZÜ KARA CUMHURİYET SAVCISI’NI CANLANDIRIYOR



Hande Erçel dizide gözü kara bir Cumhuriyet Savcısı olan Leyla Gediz karakterine hayat veriyor. Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul’a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan’la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Leyla bir yandan ucu çok başka yerlere uzanan cinayet davasıyla uğraşırken diğer yandan en yakınındaki insanlarla sınanacaktır.

BURAK DENİZ BAŞARILI BİR HABER SUNUCUSU OLARAK KARŞIMIZDA



Burak Deniz, dizide Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk’ü canlandırıyor. Kenan, İstanbul’da işlenen bir cinayetin soruşturmasında, Savcı Leyla’yla kendini bir maceranın içinde bulur. İlk görüşte hoşlandığı bu güzel kadın Kenan’ı çok etkilemiştir. Ne var ki gizemli olayların ekseninde sürekli bir araya gelen ikiliyi zor bir sınav beklemektedir.



BAMBAŞKA BİRİ KONUSU Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir.