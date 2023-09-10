Bambaşka Biri dizisinin oyuncuları kimler? (Bambaşka Biri dizisinin konusu ve kadrosu)

Başarılı oyuncular Burak Deniz ve Hande Erçel’i başrollerinde buluşturan dizi ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi saat 20.00’de ekranda izleyicisiyle buluşacak. Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Bambaşka Biri’nin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.
HANDE ERÇEL GÖZÜ KARA CUMHURİYET SAVCISI’NI CANLANDIRIYOR
Hande Erçel dizide gözü kara bir Cumhuriyet Savcısı olan Leyla Gediz karakterine hayat veriyor. Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul’a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan’la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Leyla bir yandan ucu çok başka yerlere uzanan cinayet davasıyla uğraşırken diğer yandan en yakınındaki insanlarla sınanacaktır.
BURAK DENİZ BAŞARILI BİR HABER SUNUCUSU OLARAK KARŞIMIZDA
Burak Deniz, dizide Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk’ü canlandırıyor. Kenan, İstanbul’da işlenen bir cinayetin soruşturmasında, Savcı Leyla’yla kendini bir maceranın içinde bulur. İlk görüşte hoşlandığı bu güzel kadın Kenan’ı çok etkilemiştir. Ne var ki gizemli olayların ekseninde sürekli bir araya gelen ikiliyi zor bir sınav beklemektedir.
BAMBAŞKA BİRİ KONUSU
Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir.
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