Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kimler? (Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncu kadrosu)

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği 60 yılı aşkın bir süre önce uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir grup liseli gencin Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu edinen Bandırma Füze Kulübü'nün kadrosu ve konusu merak ediliyor.
Senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu'nun birlikte kaleme aldığı dram türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.
BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ KONUSU
Bandırma Füze Kulübü; "Otur oturduğun yerde!" diyenlere inat, hayalleri çalınsa da pes etmeyen, kısıtlı imkanlara ve karşılaştıkları tüm engellere rağmen, ülkelerinden uzakta, dünyanın bir ucu NASA’da hayallerine ulaşıp gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı lise öğrencilerinin gerçek hikâyesini konu almaktadır.
KADRO VE KARAKTERLER
Alina Boz - Leyla
Deniz Can Aktaş - Umut
Erkan Kolçak Köstendil - Necati
Görkem Sevindik - Öğretmen Kemal
Aslı Bekiroğlu - Zehra
Öykü Gürman - Öğretmen Nurgül
Bülent Alkış - Mehmet
Mustafa Konak - Çocuk Umut
Atay Yıldız - Hasan
Tolga Canbeyli - Mustafa
Altan Erkekli - Belediye Başkanı Hüsnü Şendil
Ahmet Saraçoğlu - Yarbay Halit Eşref
Gökhan Yıkılkan - Deli Yusuf
Bahtiyar Engin - Okul Müdürü Mahmut Demir
Nizam Namidar - Tahsin
Kayra Orta - Çocuk Leyla
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