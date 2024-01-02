Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kimler? (Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncu kadrosu)

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği 60 yılı aşkın bir süre önce uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir grup liseli gencin Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu edinen Bandırma Füze Kulübü'nün kadrosu ve konusu merak ediliyor.

Senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu'nun birlikte kaleme aldığı dram türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.