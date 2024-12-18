Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? MasterChef'e konuk olan Barbaros Yoloğlu hakkında bilgiler

MasterChef Barbaros, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi.Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştıktan sonraüniversite eğitimi için Erzurum'a gitti. Yoloğlu, 2023 temmuz ayında sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.

İlk kez katıldığı MasterChef 2020'de finalist olan ve o sezonun en başarılı iki isminden biri olan Barbaros Yoloğlu yarışmanın ardından Samsun'da bir hamburger dükkanı açmıştı.