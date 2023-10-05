Barbaros Yoloğlu kimdir? MasterChef Türkiye All Star yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?

Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi.

Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı, ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, çalışma hayatına devam etti.



2020 sezonunda Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros Yoloğlu, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.



İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu, 2023 temmuz ayında sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu ve hayatlarını birleştirdi.