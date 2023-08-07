Barbaros Yoloğlu MasterChef All Star'a katıldı: Barbaros Yoloğlu kimdir, eşi kim?

Barbaros Yoloğlu MasterChef All Star yarışmacıları arasına katıldı. MasterChef All Star 50. bölümüne kadroya katılan Barbaros Yoloğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha merak edildi. Peki, Barbaros Yoloğlu kimdir, eşi kim?

Barbaros Yoloğlu MasterChef All Star'a katıldı: Barbaros Yoloğlu kimdir, eşi kim?

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı, ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, çalışma hayatına devam etti.

Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz yıl Serhat Doğramacı ile birlikte verdiği birincilik mücadelesinde son ana kadar kıyasıya bir rekabet yaşamış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Barbaros Yoloğlu MasterChef All Star'a katıldı: Barbaros Yoloğlu kimdir, eşi kim? - 1

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu, 2023 temmuz ayında sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.

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