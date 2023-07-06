Barbie filmi ne zaman vizyona giriyor? (Barbie filmi vizyon tarihi)

BARBİE FİLMİNİN KADROSU

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor.



Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Du Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.



Insecure'den Issa Rae Başkan Barbie, Sex Education yıldızı Emma Mackey ise Nobel ödüllü fizikçi Barbie'yi canlandırıyor.



Aynı şekilde Ken'ler de çeşitli tabi. Doctor Who'dan bildiğimiz Ncuti Gatwa gitarist Ken, One Life to Live dizisinden Scott Evans ise kovboy şapkalı Ken oluyor.