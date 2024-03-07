Barış Kılıç kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç kaç yaşında, nereli?

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.



İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı.



Barış Kılıç’ın tek sinema deneyimi Seni Seviyorum Adamım filmi olmuştur. 2007 yılında Ayşegül Özay ile evlendi. Batu ve Emir adında iki çocuğu vardır.



Şimdilerde ise, Kızılcık Şerbeti dizisinde “Ömer Ünal” karakterini canlandırmaktadır.