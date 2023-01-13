Barış Telli kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Survivor 2023 sezonunda mücadele edecek

1989'de Kırıkkale'de doğan Barış Telli, dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi



2005 yılında henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı'na dahil oldu. 2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligigol kralı oldu. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve milli atlet olarak Türkiye'yi temsil etmeye başladı.



Aynı yıl, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazanan Telli, 2015 yılında Türkiye’nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.



2015 yılında 32 golle, 2009 ve 2013’ün ardından bir kez daha Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.



2016’da, tekerlekli sandalye tenisi’ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu oldu.



2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye’nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçildi.

BELGESELLERİ YAPILDI

Hem forma giydiği kulüpler hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazanan 33 yaşındaki Barış Telli'nin Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı.







