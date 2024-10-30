Barış Yurtsever "Doktor Kadir" rolüyle Kızıl Goncalar'da
Oyuncu Barış Yurtsever, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı "Kızıl Goncalar" dizisine psikolog doktor Kadir rolüyle konuk olacak. Pazartesi günleri yayımlanan Kızıl Goncalar'ın kadrosuna zaman zaman yeni isimler katılıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış Yurtsever "Doktor Kadir" rolüyle Kızıl Goncalar'a konuk olacak. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Yurtsever, "Ormanlardan Hemen Önceki Gece" ve "Kıyı" tiyatro oyunlarında yer alıyor.
Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Şerif Erol, Duygu Sarışın ve Tolga Tekin’i buluşturan dizinin kadrosuna yakında yeni oyuncular katılacak ve bir de ayrılık yaşanacak.
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