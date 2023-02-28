Başım Belada dizisinin oyuncuları kimler? İşte yeni dizi Başım Belada'nın konusu ve oyuncu kadrosu

KEREMCEM AZAM KARAKTERİYLE DÖNÜYOR



Dizide emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis 'Azam'a hayat veren Keremcem ters köşe bir rolle hayranlarının karşısına çıkacak. Adaletsizliğe ve haksızlığa hiç tahammülü olmayan 'Azam' yaşadığı trajik olayları atlatmaya çalışırken kendini yeni bir adalet arayışı ve aşkın içinde bulacak.



AZAM'IN SADIK ARKADAŞLARI



Azam'a sonuna kadar sadık olan Pele (Umut Oğuz) ve Yüksel (Sinan Çalışkanoğlu) onu bir an olsun yalnız bırakmayacak. Hedefi uğraşmadan zengin olmak olan Pele'nin hayattaki tek korkusu Azam tarafından kovulmaktır. Çocuksu bir yanı olan Yüksel ise istese de kimse için kötülük besleyemez ve yaşı Azam'dan büyük olduğu halde ona 'abi' der.