Başım Belada dizisinin oyuncuları kimler? İşte yeni dizi Başım Belada'nın konusu ve oyuncu kadrosu

Başım Belada dizisi ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor. Tanıtımları günlerdir ekranlarda olan Başım Belada ilk bölümüyle 5 Mart Pazar akşamı 20.00’de atv ekranlarında olacak.
Yeni dizi emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak.
BAŞIM BELADA DİZİSİ OYUNCULARI
Baba Yapım imzasıyla ekrana gelmeye hazırlanan Başım Belada dizisi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Başım Belada dizisinde başrolleri Keremcem ve Merih Öztürk paylaşıyor. Başarılı oyunculara Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Murat Akkoyunlu, Ferdi Kurtuldu gibi isimler eşlik ediyor.
KEREMCEM AZAM KARAKTERİYLE DÖNÜYOR
Dizide emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis 'Azam'a hayat veren Keremcem ters köşe bir rolle hayranlarının karşısına çıkacak. Adaletsizliğe ve haksızlığa hiç tahammülü olmayan 'Azam' yaşadığı trajik olayları atlatmaya çalışırken kendini yeni bir adalet arayışı ve aşkın içinde bulacak.
AZAM'IN SADIK ARKADAŞLARI
Azam'a sonuna kadar sadık olan Pele (Umut Oğuz) ve Yüksel (Sinan Çalışkanoğlu) onu bir an olsun yalnız bırakmayacak. Hedefi uğraşmadan zengin olmak olan Pele'nin hayattaki tek korkusu Azam tarafından kovulmaktır. Çocuksu bir yanı olan Yüksel ise istese de kimse için kötülük besleyemez ve yaşı Azam'dan büyük olduğu halde ona 'abi' der.