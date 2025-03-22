Başka Bir Gün dizisi için final kararı: Başka Bir Gün bitiyor mu?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Başka Bir Gün" dizisi için final kararı alındıB. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birbirinden ünlü oyuncuyu buluşturan dizi 10. bölümde ekrana veda ediyor.



Ay Yapım imzalı Başka Bir Gün’ün kadrosuna son olarak Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun katılmıştı.



BAŞKA BİR GÜN KONUSU



Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın birlikte kaleme aldığı Başka Bir Gün dizisi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.