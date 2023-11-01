Batuhan Ekşi Kendi Düşen Ağlamaz dizisine Bilge karakteriyle dahil oldu

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin kadrosu genişliyor. NGM imzalı dizide genç kuşağın iki yıldızı Eylül Tumbar ve Enes Koçak‘a Hakan Yılmaz, Selen Soyder başrolde eşlik ediyor. Eğlenceli bir kitap uyarlaması olan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Batuhan Ekşi “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisiyle el sıkıştı. Son olarak “Arka Sokaklar”da seyirci karşısına çıkan Ekşi, perşembe akşamları yayınlanan diziye “Bilge” karakteriyle İtalya’da eğitim almış bir pasta şefi olarak dahil olacak.

BATUHAN EKŞİ KİMDİR?



Batuhan Ekşi, 13 Ekim 1990, İstanbul doğumlu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Batuhan Ekşi, Akademi 35,5'ta Vahide Perçin’den oyunculuk dersleri aldı.



Başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz'un paylaştığı Elimi Bırakma adlı dizide Tarık karakterine hayat verdi.