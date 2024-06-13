Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? (Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın özgeçmişi)

Survivor All Star 2024 finalistlerinden biri de Batuhan Karacakaya oldu. Finale kalmayı garantileyen isimlerden biri olan Karacakaya'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir?

Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? (Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın özgeçmişi)

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. 2016- 2017 yılllarında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.

2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılan Karacakaya, ünlüler takımında yarıştı. 2022 yılında Survivor All Star yarışmasına yeniden katılan başarılı oyuncu, yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı.

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