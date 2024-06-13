Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? (Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın özgeçmişi)

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. 2016- 2017 yılllarında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.



2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılan Karacakaya, ünlüler takımında yarıştı. 2022 yılında Survivor All Star yarışmasına yeniden katılan başarılı oyuncu, yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı.