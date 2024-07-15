Ben ve Babam-Vatan Filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Ben ve Babam-Vatan Filmi oyuncu kadrosu

Türk halkının darbe girişimine karşı gösterdiği destansı mücadele “Ben ve Babam-Vatan” filmi ile ölümsüzleştirilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayları konu alan "Ben ve Babam - Vatan" filmi, 15 Temmuz saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek. Peki, Ben ve Babam-Vatan Filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Ben ve Babam-Vatan Filmi oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntıları derledik.

Ben ve Babam-Vatan Filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Ben ve Babam-Vatan Filmi oyuncu kadrosu

Yapımcılığını ve senaristliğini Uğur Uzunok'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor.

Ben ve Babam-Vatan Filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Ben ve Babam-Vatan Filmi oyuncu kadrosu - 1

BEN VE BABAM VATAN FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sevcan Yaşar'ın paylaştığı yapımda, Hazım Körmükçü, Burak Sarımola, Erkan Meriç, Cansu Fırıncı, Toprak Kıvılcım, Burcu Kirman, İlayda Yıldırım, Merve Üçer, Yunus Aytekin, Necip Karakaya ve misafir oyuncu olarak Hakan Boyav, Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar rol alıyor.

BEN VE BABAM VATAN FİLMİ KONUSU

Ankara'da geçen film, eşiyle ayrılmak üzere olan ve TÜRKSAT'ta mühendis olarak çalışan Cihangir'in ailesini ve vatanını korumak için darbe girişimi sırasında oğlu Can ile yaşadıklarını anlatıyor.

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