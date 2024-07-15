Ben ve Babam-Vatan Filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Ben ve Babam-Vatan Filmi oyuncu kadrosu

BEN VE BABAM VATAN FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sevcan Yaşar'ın paylaştığı yapımda, Hazım Körmükçü, Burak Sarımola, Erkan Meriç, Cansu Fırıncı, Toprak Kıvılcım, Burcu Kirman, İlayda Yıldırım, Merve Üçer, Yunus Aytekin, Necip Karakaya ve misafir oyuncu olarak Hakan Boyav, Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar rol alıyor.

BEN VE BABAM VATAN FİLMİ KONUSU



Ankara'da geçen film, eşiyle ayrılmak üzere olan ve TÜRKSAT'ta mühendis olarak çalışan Cihangir'in ailesini ve vatanını korumak için darbe girişimi sırasında oğlu Can ile yaşadıklarını anlatıyor.