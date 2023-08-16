"Benden Ne Olur?" filminin oyuncuları kimler? İşte Benden Ne Olur? filminin konusu ve kadrosu

Murat Şenöy'ün, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Kerem Çatay'ın üstlendiği, senaryosunu Aslı Kızmaz ve Müge Öztürk'ün yazdığı, başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın paylaştığı "Benden Ne Olur?" filmi 14 Ocak 2022 tarihinde vizyona girmişti. Filmin kadrosunda Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Cem Belevi, Tarık Papuççuoğlu, Elçin Afacan, Ayşenur Yazıcı, Vahdet Çakar yer alıyor.
"BENDEN NE OLUR?" FİLMİ KONUSU
Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur.
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