Benden Ne Olur? filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yönetmenliğini Murat Şenöy’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci ve Elçin Afacan’ın yer aldığı “Benden Ne Olur?” filmi 16 Mart Perşembe günü izleyicilerle buluşacak.



"BENDEN NE OLUR?" KONUSU

Sertab Bal (Hazal Kaya), istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim." diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner (Onur Tuna) ile ilişkisi planlarının altüst olmasına neden olur..



