Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncuları kimler? İşte Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Benim Güzel Ailem dizisi ekran macerasına başladı. Dayanışma ve bağlılıkla dolu geniş bir aile hikayesini ele alan Benim Güzel Ailem dizisi, gerek kadrosu gerekse konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncuları kimler, dizinin konusu ne?

Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncuları kimler? İşte Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

TRT 1 ekranları, yaz dönemine yeni bir diziyle merhaba dedi. İlk bölümü 21 Haziran'da yayınlanan "Benim Güzel Ailem" dizisi, her Çarşamba izleyiciyle buluşacak., Akyol ailesinin sıcacık hikayesini ekranlara taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve nostaljik mahalle atmosferini yansıtan setiyle dikkat çekiyor.

Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncuları kimler? İşte Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu - 1

BENİM GÜZEL AİLEM KADROSU

Yönetmen koltuğuna Sadullah Celen'in oturduğu, senaryosunu ise Baykut Badem'in kaleme aldığı dizide, Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu rol alıyor.

Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncuları kimler? İşte Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu - 2

Dizi, hikayesinde üç farklı kuşağı bir araya getirerek, geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor.

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