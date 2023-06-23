Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncuları kimler? Benim Güzel Ailem konusu ve kadrosu

OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar ve Nergis Kumbasar gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin oyuncuları arasında Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç de yer alıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU

“Benim Güzel Ailem” üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor. Bu yönüyle de günümüz Türk aile yapısına ışık tutuyor.