Berik Aitzhanov kimdir, nereli? Kuruluş Osman Nayman karakteri hakkında bilgiler

Kuruluş Osman'ın 115. Bölümü'ne Moğol Komutanı Nayman damga vurdu. Orta Asya'nın kadim milleti Moğolların komutanlarından olan Nayman'a Berik Aitzhanov hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Nayman'ı Berik Aitzhanov kimdir, nereli?

Berik Aitzhanov kimdir, nereli? Kuruluş Osman Nayman karakteri hakkında bilgiler

Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonunda Moğollar, Türkleri yurdundan etmek için geri döndü.

Kuruluş Osman 115. Bölüm'de ilk kez görülen Nayman, performansıyla büyük ilgi topladı. İsmihan Sultan ve diğer beylerle karşı karşıya gelen Nayman, Osman Bey'in karşısına çıkmak istedi.

Berik Aitzhanov kimdir, nereli? Kuruluş Osman Nayman karakteri hakkında bilgiler - 1

Berik Aitzhanov kimdir?

Kuruluş Osman'da Nayman karakterini canlandıran Berik Aitzhanov, Kazakistan asıllı oyuncu ve film yapımcısıdır. Kazakistan doğumlu olan oyuncu, 11 Mart 1979 yılında dünyaya geldi. 2011 yılında En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

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