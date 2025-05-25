Berk Bakioğlu "Leyla" dizisinin Halil’i oldu (Berk Bakioğlu kimdir?)

Ay Yapım’ın zaman atlaması yapılarak yeni hikayesiyle ekran macerasına devam etmesi planlanan dizisi "Leyla"nın kadrosuna Selçuk Yöntem’in ardından yeni isimler katılmaya devam ediyor. Alperen Duymaz’ın vedasının ardından dizide Leyla’nın yeni partnerinin kim olacağı merak konusuydu.



irsen Altuntaş'ın haberine göre, Kulislerden sızan bilgilere dizinin yeni erkek başrol oyuncusu Berk Bakioğlu oldu. Bakioğlu’nun hayat vereceği “Halil”in yolu eşinin ölümüyle sarsılan Leyla’yla (Cemre Baysel) kesişecek. Halil Vedat Köroğlu’nun (Selçuk Yöntem) yeğeni olarak seyirci karşısına çıkacak.