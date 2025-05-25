Berk Bakioğlu "Leyla" dizisinin Halil’i oldu (Berk Bakioğlu kimdir?)
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Alperen Duymaz’ın vedasının ardından genç oyuncu Berk Bakioğlu ekibe katılacak. Peki, Leyla dizisinin Halil'i Berk Bakioğlu kimdir?
Ay Yapım’ın zaman atlaması yapılarak yeni hikayesiyle ekran macerasına devam etmesi planlanan dizisi "Leyla"nın kadrosuna Selçuk Yöntem’in ardından yeni isimler katılmaya devam ediyor. Alperen Duymaz’ın vedasının ardından dizide Leyla’nın yeni partnerinin kim olacağı merak konusuydu.
irsen Altuntaş'ın haberine göre, Kulislerden sızan bilgilere dizinin yeni erkek başrol oyuncusu Berk Bakioğlu oldu. Bakioğlu’nun hayat vereceği “Halil”in yolu eşinin ölümüyle sarsılan Leyla’yla (Cemre Baysel) kesişecek. Halil Vedat Köroğlu’nun (Selçuk Yöntem) yeğeni olarak seyirci karşısına çıkacak.
BERK BAKİOĞLU KİMDİR?
Berk Bakioğlu 13 Ocak 1999 Tarihinde dünyaya geldi. Aslen Ardeşenli olan Bakioğlu, İngilizce ve Lazca bilmektedir.Hicran dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle tanınmaktadır.
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