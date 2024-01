Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya`nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin`de eğitim aldı. Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunmaktadır. Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır.