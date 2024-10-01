Beste öldü mü? Hazal Türesan Kızıl Goncalar'dan ayrıldı mı?

Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı Gold Film imzalı Kızıl Goncalar’a 1 Ekim tarihinde Beste rolüne hayat veren Hazal Türesan veda etti. Dramatik bir şekilde Kızıl Goncalar’a veda eden başarılı oyuncu yeni projeleriyle devam edecek.

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

20 Temmuz 1985 tarihinde Ankara'da doğdu. 2008 yılından bu yana dizi ve film oyuncusu olarak televizyonlarda yer almaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde tiyatro eğitimi aldı.



Televizyon ekranlarına 2008 yılında "Azra" karakterini canlandırdığı Unutma Beni dizisi ile başladı. 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün ve Erkan Can ile paylaştı.



