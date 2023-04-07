Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, "Bihter" adıyla beyaz perdeye taşınıyor.



Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı film, geçtiğimiz haftalarda sete çıkmıştı.



1900’lü yıllarda geçecek "Bihter" filminin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay oturuyor.



'Bihter' filmi sete çıktı Haberi Görüntüle "TATİL GÜNÜ SETİ ÖZLEMEK" Çekimleri tüm hızıyla devam eden "Bihter" filminin setinden ilk kare ortaya çıktı.



Caner Alper, sette çektiği kareyi, sosyal medya hesabından "Tatil günü seti özlemek" notuyla paylaştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin