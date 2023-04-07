"Bihter" filminin setinden ilk kare

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bihter" filminin çekimleri sürüyor. Film setinden ilk kareyi Cem Alper, paylaştı.

"Bihter" filminin setinden ilk kare

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, "Bihter" adıyla beyaz perdeye taşınıyor.

Başrollerini (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı , geçtiğimiz haftalarda sete çıkmıştı.

1900’lü yıllarda geçecek "Bihter" filminin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay oturuyor.

'Bihter' filmi sete çıktı

'Bihter' filmi sete çıktı

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"TATİL GÜNÜ SETİ ÖZLEMEK"

Çekimleri tüm hızıyla devam eden "Bihter" filminin setinden ilk kare ortaya çıktı.

Caner Alper, sette çektiği kareyi, sosyal medya hesabından "Tatil günü seti özlemek" notuyla paylaştı.

"Bihter" filminin setinden ilk kare - 1

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