Binnur Kaya, Yalı Çapkını setinde

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, hem TV hem de sosyal medya reytinglerine damgasını vuran Yalı Çapkını’nın 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.



Sette yerini alan isimler arasında canlandırdığı çok sayıda özel karakterle seyircinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Binnur Kaya da vardı.



Binnur Kaya, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’i canlandıracak. Yalı Çapkını; 37. bölümüyle yakında ve her Cuma izleyiciyle buluşacak. Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım: Ferit ve Seyran yeniden evleniyor Haberi Görüntüle Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin otururken, senaryoyu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun