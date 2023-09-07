Binnur Kaya, Yalı Çapkını setinde

Her Cuma Star ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle haftaya damga vuran Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimlerinde Binnur Kaya da yerini aldı. Ünlü isim, dizide Halis Ağa’nın kızı Nükhet’e hayat verecek

Binnur Kaya, Yalı Çapkını setinde

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, hem TV hem de sosyal medya reytinglerine damgasını vuran ’nın 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Sette yerini alan isimler arasında canlandırdığı çok sayıda özel karakterle seyircinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Binnur Kaya da vardı.

Binnur Kaya, Yalı Çapkını setinde - 1

Binnur Kaya, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’i canlandıracak.

Yalı Çapkını; 37. bölümüyle yakında ve her Cuma izleyiciyle buluşacak.

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Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin otururken, senaryoyu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

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