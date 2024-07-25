Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kadrosunda 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria'nın da bulunduğu Bir Baba Hindu filminin kadrosunda Sermiyan Midyat, Burak Satıbol, Şafak Sezer, Zeynep Kankonde, Hakan Akın, Füsun Demirel, Ayhan Taş Osman Alkaş, Begüm Öner ve Muhittin Korkmaz gibi isimler yer alıyor.



BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Bir Baba Hindu filminin çekimleri Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleştirildi.



BİR BABA HİNDU FİLMİ KONUSU



Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl, genç kadını bulmak için yola çıkar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir.



Fadıl, Hulusi ile birlikte Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır...