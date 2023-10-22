Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler? (Bir Derdim Var dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu)

BİR DERDİM VAR DİZİSİNİN KONUSU

Ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin sorunlarını farklı bir dille hikayesine taşıyan, şimdiden tanıtımlarıyla dikkatleri üstüne çeken ‘Bir Derdim Var’ın yayınlanan yeni tanıtımda Doktor Nilüfer’i (Birce Akalay) “Acılarını sonlandırmanın tek yolu yaşamı sonlandırmak değildir.” diyerek bir gence yardım eli uzatırken görüyoruz. Savcı Ömer’le (Mert Fırat) Doktor Nilüfer’in şiddetli tartışmasına tanık olduğumuz tanıtımda doktor “Sizin kayıp diye baktığınız o çocukları kazanmaya çalışıyorum” diyerek sonuna kadar o gençlerin yanında duracağını herkese gösteriyor. Tanıtımda ayrıca dizide gençlerin yaralarını kendi inandığı yollarla sarmaya çalışan Doktor Nilüfer’in en büyük çatışmaları Savcı Ömer’le yaşayacağının ilk sinyalleri veriliyor.

