Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yeni dizi Bir Derdim Var dizisinin tanıtımları izleyicilerle buluştu. Adını "Mor ve Ötesi" grubunun efsaneleşmiş şarkısından alan dizinin kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı, bir İtalyan dizisinden uyarlanan Bir Derdim Var dizisine dair ilk ayrıntılar belli oldu. "Oltre La Soglia" (On The Brink) uyarlaması olan dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Akalay ve Fırat’la beraber Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? - 1

BİR DERDİM VAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirmeyi hedefliyor.

Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? - 2

Aytekin Ataş’ın müziklerini yaptığı dizide Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu Bir Derdim Var’ın yönetmenliğini Burak Müjdeci üstleniyor.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...