Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı, bir İtalyan dizisinden uyarlanan Bir Derdim Var dizisine dair ilk ayrıntılar belli oldu. "Oltre La Soglia" (On The Brink) uyarlaması olan dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Akalay ve Fırat’la beraber Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

BİR DERDİM VAR DİZİSİNİN KONUSU NE?



Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirmeyi hedefliyor. Aytekin Ataş’ın müziklerini yaptığı dizide Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu Bir Derdim Var’ın yönetmenliğini Burak Müjdeci üstleniyor.