Bir Derdim Var oyuncuları kimler? (Bir Derdim Var kadrosu ve konusu)

BİR DERDİM VAR OYUNCU KADROSU



Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan dizide ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.





Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alan "Bir Derdim Var"ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor.