Bir Gece Masalı dizisi final mi yapıyor?
Bir Gece Masalı dizisinin akıbeti belli oldu. Salı akşamları yayımlanan Bir Gece Masalı dizisi ekran macerasını yakın zamanda sonlandıracak. Peki, Bir Gece Masalı dizisi final mi yapıyor?
Bir Gece Masalı dizisinde yolun sonu geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği Bir Gece Masalı 35. bölümde final yapıyor.
Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyordu.
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