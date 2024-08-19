Bir Gece Masalı dizisinin tanıtımı yayımlandı: Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları kimler?

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı "Bir Gece Masalı" dizisinin tanıtımı yayımlandı. Geçtiğimiz hafta tanıtımıyla ilgi toplayan dizinin tanıtımı ardından kadro ve konuyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, Bir Gece Masalı'nın oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Bir Gece Masalı dizisinin tanıtımı yayımlandı: Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları kimler?

Yapımını NGM'nin üstlendiği, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı yeni "Bir Gece Masalı"nın ilk tanıtımı yayınladı.

Bir Gece Masalı dizisinin tanıtımı yayımlandı: Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları kimler? - 1

Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşk öyküsünü ekranlara taşıyor. İzleyicilere aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor.

Bir Gece Masalı dizisinin tanıtımı yayımlandı: Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları kimler? - 2

BİR GECE MASALI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide başrolleri Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaşırken Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi başarılı isimler de yer alıyor. Eylül'de atv ekranlarında yayınlanacak olan Bir Gece Masalı'nın yayın tarihi henüz belli değil.

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