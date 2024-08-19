Bir Gece Masalı dizisinin tanıtımı yayımlandı: Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları kimler?

Dizi Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşk öyküsünü ekranlara taşıyor. İzleyicilere aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor.

BİR GECE MASALI DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide başrolleri Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaşırken Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi başarılı isimler de yer alıyor. Eylül'de atv ekranlarında yayınlanacak olan Bir Gece Masalı'nın yayın tarihi henüz belli değil.

