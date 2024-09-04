Bir Gece Masalı hangi günler yayımlanıyor? Bir Gece Masalı dizisi konusu ve oyuncuları

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" dedi. Özellikle Mahir (Burak Deniz) ve Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) karakterlerinin uyumu, derinlikleri ve yaratıcı anlatım tarzı, dizinin öne çıkanları oldu. Bir Gece Masalı salı akşamları izleyicilerle buluşacak.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI



Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'a kadroda Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi isimler eşlik ediyor.



BİR GECE MASALI KONUSU



Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir. Aşık olduğu kız Kürşat'ın kızı Canfeza'dır. Ve hiç istemediği bir adamla evlendirilmek üzeredir