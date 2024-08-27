Bir Gece Masalı'nın yayın tarihi belli oldu: Bir Gece Masalı dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Bir Gece Masalı dizine dair ilk ayrıntılar belli oldu. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Gece Masalı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor.
Burak Deniz, (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun ise (Canfeza) olarak izleyicinin karşısına çıkarken dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor.
Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.
"Bir Gece Masalı" 3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyiciyle tanışacak.
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