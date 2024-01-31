Bir Sevdadır dizisinin oyuncuları kimler? Bir Sevdadır dizisinin konusu ve kadrosu

BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU

Ailesi, küçük yaştaki Yeşil'i Cenap Ağa'nın oğlu Ünal ile evlendirme kararı alır. Ancak, Yeşil düğün günü kaçırılır. Yeşil'i kaçıran kişi, Yasin'in ikizi ünlü futbolcu Ersin'dir. Yaşanan bir dizi olayın ardından Yeşil hapse girer. Orada ikiz çocukları olur: İshak ve Boncuk. Yeşil, 7 yılın ardından tahliye olur. Ancak, onu dışarıda zorlu bir sınav beklemektedir. Yeşil her şeyi göze alarak, çocuklarıyla birlikte ünlü futbolcu Yasin'in ailesi Bıçakçılar'a gider ve onlara sığınır.

BİR SEVDADIR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Feyyaz Şerifoğlu (Yasin)



Namıdiğer yetenekli futbolcu Delikan Yasin. Hayatı ikizinin ölümünden önce ve sonra olarak ikiye ayrılır. Neşeliyse etrafındakilere mutluluk saçar, öfkeliyse kendini de dünyayı da yakar.



Sude Zülal Güler (Yeşil)



Gözleri hep yanar, dalgalanır ama hiçbir şekilde duygularını dışa vurmaz. Hayatla hep mücadele içinde olan Yeşil’in tek istediği, çocuklarına güvenli ve mutlu bir hayat vermek.



Ekin Mert Daymaz (Tufan)



Gözleriyle konuşur, yüzünde ise hep bir sertlik vardır. Söylediği bir cümle vardır, “Benim coğrafyam batı yasaları için fazla sert. Orta yerinden kırılır o yasa.”



Doğukan Polat (Ünal)



Yedek kulübesinde saklanan biri Ünal. Onun sahaya tekrar çıkabilmesinin tek yolu büyük bir güç elde etmesiyle olabilirdi. Bu gücü verebilecek tek şey ise ağalıktı. Çünkü ağalık demek, güç demekti.



Sinan Tuzcu (İshak Ali)



Karadeniz şivesi onun kimliği gibi. Sakatlık geçirip sahalara veda edene kadar futbol konusunda aşırı yetenekliydi. Hırslı, mükemmeliyetçi, güçlü ve otoriter bir yapısı var.



Sinem Uslu (Gülender)



Karadenizli bir ailenin kızı. Yaratılış olarak bir tarafı neşe diğer tarafı öfkedir. Özünde iyi biri ama sizin de iyi olduğunuza inanırsa.