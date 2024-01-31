Bir Sevdadır dizisinin Yasin'i Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

Türk şarkıcı ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu 7 Ağustos 1991 tarihinde dünyaya geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunudur.

O Ses Türkiye yarışmasına "İnci Tanem" adlı şarkıyla katıldı. "Gidene" adında bir single çıkardı. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandıran Şerifoğlu, son olarak Camdaki Kız dizisinde Sedat Koroğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın vokalistliğini de yapmaktadır.



YASİN KARAKTERİ



Namıdiğer yetenekli futbolcu Delikan Yasin. Hayatı ikizinin ölümünden önce ve sonra olarak ikiye ayrılır. Neşeliyse etrafındakilere mutluluk saçar, öfkeliyse kendini de dünyayı da yakar. kimdir?