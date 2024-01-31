Bir Sevdadır dizisinin Yeşil'i Sude Zülal Güler kimdir?

Sude Zülal Güler yeni bir dizi projesiyle gündem oldu. Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Mert Daymaz, Doğukan Polat ile birlikte başrolü paylaşacak olan Güler, Bir Sevdadır dizisinde "Yeşil" karakterine hayat verecek. Peki, Bir Sevdadır dizisinin Yeşil'i Sude Zülal Güler kimdir?

Bir Sevdadır dizisinin Yeşil'i Sude Zülal Güler kimdir?

Suda Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul’da doğdu. Makedonya kökenli olan Güler, 2013 yılında rol aldığı “Çınar” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. 2018 yapımı “Keşif” filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

YEŞİL KARAKTERİ

Gözleri hep yanar, dalgalanır ama hiçbir şekilde duygularını dışa vurmaz. Hayatla hep mücadele içinde olan Yeşil’in tek istediği, çocuklarına güvenli ve mutlu bir hayat vermek.

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