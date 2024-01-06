Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Bizim Köyün Şarkısı, yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği ve Tuğçe Soysop'un yönettiği 2018 yapımı komedi ve arkadaşlığı anlatan bir Türk filmidir.

Filmin başrollerinde Güneş Sayın, Tansel Öngel ve çocuk oyuncular olarak Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Dora Dalgıç ve Eda Döğer yer almaktadır.



BİZİM KÖYÜN ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?



Bizim Köyün Şarkısı filminin çekimleri Muğla, Yeşilyurt'ta gerçekleştirildi.



BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU



İstanbul'da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep köydeki hayata adapte olmaya çalışırken birbirinden komik durumlara düşerler. Sonunda şehirden uzakta edindikleri arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir. Çınar ve Zeynep köy hayatına alışabilecek midir?