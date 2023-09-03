Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar

Güldüy Güldüy ekibinin oynadığı ve aile, dostluk, fedakarlık ile yardımseverlik gibi kavramların işlendiği Bizim Köyün Şarkısı, 2018 yılında vizyona girmişti. Filmin çekimleri Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU

Bizim Köyün Şarkısı filminin kadrosunda Tansel Öngel, Sezai Aydın, Dora Dalgıç, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler yer alıyor.