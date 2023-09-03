Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar

Güldüy Güldüy ekibinin oynadığı ve aile, dostluk, fedakarlık ile yardımseverlik gibi kavramların işlendiği Bizim Köyün Şarkısı, 2018 yılında vizyona girmişti. Filmin çekimleri Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.
BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU
Bizim Köyün Şarkısı filminin kadrosunda Tansel Öngel, Sezai Aydın, Dora Dalgıç, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler yer alıyor.
BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU
İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep köydeki hayata adapte olmaya çalışırken birbirinden komik durumlara düşer. Sonunda şehirden uzakta edindikleri arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir. Çınar ve Zeynep köy hayatına alışabilecek midir?
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