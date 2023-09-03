Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar

İstanbul’dan Muğla’ya yerleşen bir baba ve çocuğunun köye yerleşim sürecini komik bir dille anlatan Bizim Köyün Şarkısı beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Bizim Köyün Şarkısı filminin oyuncu kadrosunda kimler var, filmin konusu ne?

Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar

Güldüy Güldüy ekibinin oynadığı ve aile, dostluk, fedakarlık ile yardımseverlik gibi kavramların işlendiği Bizim Köyün Şarkısı, 2018 yılında vizyona girmişti. Filmin çekimleri Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU

Bizim Köyün Şarkısı filminin kadrosunda Tansel Öngel, Sezai Aydın, Dora Dalgıç, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler yer alıyor. 

Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar - 1

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU

İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep köydeki hayata adapte olmaya çalışırken birbirinden komik durumlara düşer. Sonunda şehirden uzakta edindikleri arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir. Çınar ve Zeynep köy hayatına alışabilecek midir?

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