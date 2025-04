Bu akşam O Ses Türkiye var mı, yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman, neden yok?

TV8 ekranlarında yayımlanan ses yarışması O Ses Türkiye, muhteşem bir sezonla yayın hayatına başladı. Jüri koltuğunda ise Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Melike Şahin oturuyor. Her hafta merakla beklenen O Ses Türkiye bu akşam ekrana gelecek mi?



O SES TÜRKİYE BU AKŞAM VAR MI?



Fenomen yarışma programı O Ses Türkiye son olarak 29 Mart Cumartesi günü bayramdan hemen önce izleyici karşısına çıkmıştı. Yarışma, bayram tatili dolayısıyla yayımlanmadı ancak 12 Nisan TV8 yayın akışında da yer almadı.



O Ses Türkiye'nin yerine bu akşam Survivor All Star-Gönüllüler yarışması yer alıyor. Popüler yarışma programının yayımlanmamasına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan O Ses Türkiye'nin normal yayın tarihinde 19 Nisan'da yayımlanması bekleniyor.



TV8 YAYIN AKIŞI



20:00 -Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim