Bu akşam O Ses Türkiye var mı, yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman, neden yok?
O Ses Türkiye yarışmasın her hafta yeni seslerle ekrana geliyor. Ancak yarışma bayram tatili ardından yayın akışında yer almamıştı. Yarışmada birbirinden güçlü, jüri karşısına çıkarak performans sergiliyor ve O Ses Türkiye Şampiyonu olmak için jüri ve izleyiciyi etkilemeye çalışıyor. Sevilen yarışma O Ses Türkiye bu hafta yok mu, neden yok?
TV8 ekranlarında yayımlanan ses yarışması O Ses Türkiye, muhteşem bir sezonla yayın hayatına başladı. Jüri koltuğunda ise Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Melike Şahin oturuyor. Her hafta merakla beklenen O Ses Türkiye bu akşam ekrana gelecek mi?
O SES TÜRKİYE BU AKŞAM VAR MI?
Fenomen yarışma programı O Ses Türkiye son olarak 29 Mart Cumartesi günü bayramdan hemen önce izleyici karşısına çıkmıştı. Yarışma, bayram tatili dolayısıyla yayımlanmadı ancak 12 Nisan TV8 yayın akışında da yer almadı.
O Ses Türkiye'nin yerine bu akşam Survivor All Star-Gönüllüler yarışması yer alıyor. Popüler yarışma programının yayımlanmamasına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan O Ses Türkiye'nin normal yayın tarihinde 19 Nisan'da yayımlanması bekleniyor.
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 -Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim
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