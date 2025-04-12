Bu akşam O Ses Türkiye var mı, yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman, neden yok?

O Ses Türkiye yarışmasın her hafta yeni seslerle ekrana geliyor. Ancak yarışma bayram tatili ardından yayın akışında yer almamıştı. Yarışmada birbirinden güçlü, jüri karşısına çıkarak performans sergiliyor ve O Ses Türkiye Şampiyonu olmak için jüri ve izleyiciyi etkilemeye çalışıyor. Sevilen yarışma O Ses Türkiye bu hafta yok mu, neden yok?

Bu akşam O Ses Türkiye var mı, yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman, neden yok?

ekranlarında yayımlanan ses yarışması , muhteşem bir sezonla yayın hayatına başladı. Jüri koltuğunda ise Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Melike Şahin oturuyor. Her hafta merakla beklenen O Ses Türkiye bu akşam ekrana gelecek mi?

O SES TÜRKİYE BU AKŞAM VAR MI?

Fenomen yarışma programı O Ses Türkiye son olarak 29 Mart Cumartesi günü bayramdan hemen önce izleyici karşısına çıkmıştı. Yarışma, bayram tatili dolayısıyla yayımlanmadı ancak 12 Nisan TV8 yayın akışında da yer almadı.

O Ses Türkiye'nin yerine bu akşam -Gönüllüler yarışması yer alıyor. Popüler yarışma programının yayımlanmamasına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan O Ses Türkiye'nin normal yayın tarihinde 19 Nisan'da yayımlanması bekleniyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 -Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...