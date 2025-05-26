Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun) Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?
Kuruluş Osman’ın sezon final tarihi belli oldu. Bozdağ Film imzalı fenomen dizi 194. Bölümde 6. Sezonunu kapatacak. Sezon finali öncesi Begüm Hatun ile ilgili bir gelişme yaşanacak. Peki, Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun) Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?
Çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizisi Kuruluş Osman’ın sezon finali belli oldu. Bozdağ Film imzalı dizi 194. Bölümde 6. Sezonunu kapatacak. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği dizi geçen Çarşamba 192. Bölümüyle ekrana gelmişti.
İki bölüm sonra 4 Haziran’da sezon finali yapacak diziden bir de flaş ayrılık yaşandı. Dizinin Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman ekibe veda etti.
BUSE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?
Buçe Buse Kahraman 1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde aldı. Yer aldığı ilk proje 2017 yapımı Kötü Çocuk'tu ve filmde Cansu karakterini canlandırdı. İlk dizi projesi olarak Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi. 3. sezonunda Yasak Elma dizisinde Lila karakteri olarak ekranlara geldi. Buçe Buse Kahraman, Uyanış Büyük Selçuklu ve Baş Belası projelerinde de izleyici karşısına çıktı.
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