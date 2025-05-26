Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun) Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?

Çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizisi Kuruluş Osman’ın sezon finali belli oldu. Bozdağ Film imzalı dizi 194. Bölümde 6. Sezonunu kapatacak. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği dizi geçen Çarşamba 192. Bölümüyle ekrana gelmişti.



İki bölüm sonra 4 Haziran’da sezon finali yapacak diziden bir de flaş ayrılık yaşandı. Dizinin Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman ekibe veda etti.