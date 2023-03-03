Burhan Akkuş cinayetinin ayrıntıları: Tek şüpheli Utku Oktay hakkındaki iddialar

Öldürülüp intihar süsü verilen cinayetteki sır perdesi aralanmak istendi. Utku Oktay'un eşi Feride Oktay ile Burhan Karakuş'un yasak aşk yaşadığı dedikodularının köyde konuşulduğu öne sürüldü. Hamile olan Feride Oktay'ın bebeğinin babasının Burhan Karakuş olduğu iddia edildi. Burhan ve Utku arasında çıkar ilişkisi olduğu söylentileri programda yer aldı. Oktay Ailesi ise, Burhan Karakuş'un ağabeyi Muhammet'i suçladı.