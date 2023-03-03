Burhan Akkuş cinayetinin ayrıntıları: Tek şüpheli Utku Oktay hakkındaki iddialar

19 Eylül 2020'de Zonguldak Ereğli Dedeler köyü yakınında yanında tabanca bulunan genç adamın, ilk belirlemelere göre intihar ettiği kayıtlara geçti.
Olayın derinlemesine araştırılması üzerine Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Yapılan soruşturma sonucu Karakuş'un öldürüldüğü gece yanında olan Utku Oktay, Emrullah Kartal ve Kartal Ordu gözaltına alındı.Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.
Öldürülüp intihar süsü verilen cinayetteki sır perdesi aralanmak istendi. Utku Oktay'un eşi Feride Oktay ile Burhan Karakuş'un yasak aşk yaşadığı dedikodularının köyde konuşulduğu öne sürüldü. Hamile olan Feride Oktay'ın bebeğinin babasının Burhan Karakuş olduğu iddia edildi. Burhan ve Utku arasında çıkar ilişkisi olduğu söylentileri programda yer aldı. Oktay Ailesi ise, Burhan Karakuş'un ağabeyi Muhammet'i suçladı.