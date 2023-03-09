Burhan Karakuş cinayetindeki iddialar: Cinayetin nedeni ihanet mi?

Utku Oktay'un eşi Feride Oktay ile Burhan Karakuş'un yasak aşk yaşadığı dedikodularının köyde konuşulduğu öne sürüldü. Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar ve görgü tanıklarının söylentileri akıllara durgunluk verdi.

Hamile olan Feride Oktay'ın bebeğinin babasının Burhan Karakuş olduğu iddia edildi. Burhan ve Utku arasında çıkar ilişkisi olduğu söylentileri programda yer aldı. Feride'nin eşi Utku'nun baldızını taciz ettiği iddiaları ise hem stüdyodakileri hem de ekran karşısındanki şaşırttı.