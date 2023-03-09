Burhan Karakuş cinayetindeki iddialar: Cinayetin nedeni ihanet mi?

Bir fabrikada işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Burhan Karakuş'un cansız bedeni yol kenarında bulundu. 19 Eylül'de Zonguldak Ereğli Dedeler köyü yakınında yanında tabanca bulunan genç adamın, ilk belirlemelere göre intihar ettiği kayıtlara geçti.2,5 yıl önce işlenen cinayetin aydınlatılamaması üzerine ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Burhan Karakuş cinayetindeki iddialar: Cinayetin nedeni ihanet mi?

Olayın derinlemesine araştırılması üzerine Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan soruşturma sonucu Karakuş'un öldürüldüğü gece yanında olan Utku Oktay, Emrullah Kartal ve Kartal Ordu gözaltına alındı.Öldürülüp intihar süsü verilen cinayetteki sır perdesi aralanmak istendi.

Burhan Karakuş cinayetindeki iddialar: Cinayetin nedeni ihanet mi? - 1

Utku Oktay'un eşi Feride Oktay ile Burhan Karakuş'un yasak aşk yaşadığı dedikodularının köyde konuşulduğu öne sürüldü. Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar ve görgü tanıklarının söylentileri akıllara durgunluk verdi. 

Hamile olan Feride Oktay'ın bebeğinin babasının Burhan Karakuş olduğu iddia edildi. Burhan ve Utku arasında çıkar ilişkisi olduğu söylentileri programda yer aldı. Feride'nin eşi Utku'nun baldızını taciz ettiği iddiaları ise hem stüdyodakileri hem de ekran karşısındanki şaşırttı. 

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