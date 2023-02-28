Burhan Karakuş olayı nedir? İntihar süsü verilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Olay, 19 Eylül'de, Zonguldak Ereğli Dedeler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karakuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, Karakuş'un cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine olay gecesi birlikte alkol aldığı Utku Oktay, Emrullah Kartal ve Kartal Ordu'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından delilleri karartma ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Parmaklarında silah ateşlenmesine bağlı swap örnekleri bulunan Utku Oktay, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi.eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak, "Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm. Burhan eşime ‘Ne yapıyorsun can’ yazmış. Eşim de ‘Yemek hazırlıyorum can’ yazmış. Ben de eşimin telefonu ile sanki eşim gibi Burhan ile mesajlaşmaya başladım. ‘Beni seviyor musun’ mesajıma ‘Bunu gözlerine bakarak söylesem’ diye yazdı. Ardından ‘Bu akşam yok, yola gidecek can’ yazdım. Burhan ise ‘Akşama yanındayım’ mesajı attı. Burhan’ı arayıp mesajları sordum. Aralarında bir şey olmadığını sadece bir an boşluğa düştüğünü ve bu nedenle böyle bir şey yaşandığını söyledi. Ben inandım ve kanuna aykırı bir şey yapmadım" dedi.

Kendisinin bazı nedenlerle çocuğu olmadığını ve tüp bebek tedavisi için uğraştıklarını belirten Utku Oktay, “Eşim hamile kaldı. Birisi Burhan’a 'U.’nun çocuğunun senden olduğu söyleniyor, dikkat et' demiş. Dedikodular çıkınca eşimden DNA testi istedim. Bunu Burhan’a da söyledim onlar da anlayışla karşılayıp kabul ettiler" diye konuştu.



Olayın meydana geldiği gece Burhan Karakuş'un da olduğu arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıklarını; ancak kendisinin saat 23.00 sıralarında yanlarından ayrıldığını öne süren Utku Oktay., evde uyurken gelen telefonla Karakuş'un öldüğünü öğrendiğini iddia etti.