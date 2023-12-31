Buse Meral kimdir, kaç yaşında?

25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buse Meral'in çocukluğu da aynı şehirde geçti. Şu sıralar 24 yaşında olan başarılı oyuncu, erken yaşlarda oyunculuk deneyimi yaşadı. Lise öğrenimini İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlayan genç oyuncu, 19 yaşında oyunculuğa adım attı. 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan genç oyuncu, gösterdiği performansla ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu birçok markanın reklamlarında yer alarak oyunculuk serüvenine devam etti.



Lise hayatını İstanbul'da tamamlayan Buse Meral, genç yaşlarda oyunculuğa başlamasının etkisiyle eğitimini de bu alanda sürdürdü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan genç oyuncu, eğitim hayatını sürdürüyor.



Vermem Seni Ellere adlı Karadeniz dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Meral, Destan dizisinde Sırma karakterini canlandırmıştı. Sırma karakteriyle ilgi odağı olan genç oyuncu, birçok dizide yer aldı. Genç oyuncu, Ege'nin Hamsisi dizisindeki rolüyle parlamıştı.