Büşra Pekin Bahar dizisine dahil oldu: Bahar'da karakteri belli oldu

Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisine yeni bir karakter katıldı. MF Yapım imzalı dizinin başhekim Süreyya’sı belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Büşra Pekin rolün sahibi oldu. Genç ve otoriter başhekim Süreyya’nın hastaneye gelişi dengeleri değiştirecek.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğan Büşra Pekin, aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur.



2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılan Pekin, hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkıyor. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir.



2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.



Pekin, şimdilerde ise usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filmindeki başarılı performansıyla gündemde yer alıyor.