Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinden ilk görüntüler geldi (Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinden ilk görüntüler geldi. İlk tanıtım ardından gözler Gaddar dizisinin oyuncu kadrosuna ve konusuna çevrildi. Peki, Gaddar dizisi oyuncularo kimler? İşte Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinden ilk görüntüler geldi (Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

Ay Yapım imzalı yeni dizisi "Gaddar"ın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı diziden paylaşılan tanıtım, "Gaddar"ın sert dünyasına dair ipuçları veriyor.

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinden ilk görüntüler geldi (Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 1

GADDAR OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı dizide Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’a Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinden ilk görüntüler geldi (Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 2

GADDAR OYUNCU KONUSU

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin yayın tarihinin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...