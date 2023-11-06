Çağdaş Onur Öztürk kimdir? Ömer dizisinde Nevzat karakterine hayat verecek

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisine Çağdaş Onur Öztürk dahil oldu. Öztürk, Ömer dizisinde Nevzat karakterine hayat verecek. Peki, Ömer dizisinin Nevzat'ı Çağdaş Onur Öztürk kimdir?

Çağdaş Onur Öztürk kimdir? Ömer dizisinde Nevzat karakterine hayat verecek

Çağdaş Onur Öztürk, Ömer dizisinin 30. bölümünden itibaren kadroda olacak. Ünlü oyuncu, Ömer'de Gamze'nin çalıştığı bankanın bölge müdürü "Nevzat" karakterine hayat verecek.

Çağdaş Onur Öztürk kimdir? Ömer dizisinde Nevzat karakterine hayat verecek - 1

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

Türk ve sinema oyuncusu Çağdaş Onur Öztürk 16 Ağustos 1979 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim aldı. Çağdaş Onur Öztürk  "Sakarya Fırat", "Kuzey Güney", "Yaz'ın Öyküsü", "Diriliş Ertuğrul" ve "Avlu" gibi yapımlarda rol aldı.

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