Çağdaş Onur Öztürk kimdir? Ömer dizisinde Nevzat karakterine hayat verecek

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Çağdaş Onur Öztürk 16 Ağustos 1979 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim aldı. Çağdaş Onur Öztürk "Sakarya Fırat", "Kuzey Güney", "Yaz'ın Öyküsü", "Diriliş Ertuğrul" ve "Avlu" gibi yapımlarda rol aldı.