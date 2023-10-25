Çağla Şikel'den açıklama: Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, yayından kaldırıldı mı?

Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümlerine ara verildi. Normalde hafta içi her gün saat 10.00'da yeni bölümü yayınlanan program yerine bir dizi ekranlara geldi. Program suncusu Çağla Şikel Instagram hikayeler bölümünden açıklamada bulundu.
ÇAĞLA ŞİKEL İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK?
Şikel yaptığı açıklamada; "Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. Crp henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklerine teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum." ifadelerini kullandı.
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