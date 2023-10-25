Çağla Şikel'den açıklama: Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, yayından kaldırıldı mı?

ÇAĞLA ŞİKEL İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK?

Şikel yaptığı açıklamada; "Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. Crp henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklerine teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum." ifadelerini kullandı.