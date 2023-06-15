Camdaki Kız final bölümü ile ekrana geliyor: Hayri öldü mü? Finalde neler olacak?

Perşembe günleri yayınlanan Camdaki Kız'da final için geri sayım sürüyor. 2021 yılında ekran macerasına başlayan Camdaki Kız, 82. bölümüyle final yapacak. Camdaki Kız final bölümü 15 Haziran 2023 tarihinde yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ FİNALİNDE NELER OLACAK?
Laz Kızı Hayri’yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri’nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat’tan gelir ve herkesi şaşırtır.
Laz Kızı Hayri’yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri’nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat’tan gelir ve herkesi şaşırtır.
HAYRİ ÖLDÜ MÜ?
Hayri yaptıklarıyla en sonunda Nalan'ın psikolojisini bozuyor. Nalan'ın çaresiz halini gören Sedat çok üzülüyor ve Nalan'ı geri kazanmaya karar veriyor. Laz kızı Hayri'yi önce Nalan'dan sonra da Türkan'dan ayırmaya karar veriyor. Hayri ise Nalan ve Türkan ile helalleşip ikisiyle de ayrılıyor. Ama Laz kızı Hayri'yi bıçaklıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden ekrana uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri'nin Laz Kızı tarafından öldürüleceği biliniyor.
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