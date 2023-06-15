Camdaki Kız final bölümü ile ekrana geliyor: Hayri öldü mü? Finalde neler olacak?

CAMDAKİ KIZ FİNALİNDE NELER OLACAK?

Laz Kızı Hayri’yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri’nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat’tan gelir ve herkesi şaşırtır.

Laz Kızı Hayri’yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri’nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat’tan gelir ve herkesi şaşırtır.