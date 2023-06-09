Camdaki Kız ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu

CAMDAKİ KIZ FİNALİNDE NELER OLACAK?

Hayri, Laz Kızı tarafından öldürülüyor. Türkan ile Nalan Hayri'nin acısını yaşıyor. Sedat, Nalan'dan yeni bir şans daha istiyor. Nalan, Sedat'a bir şans daha veriyor ve bambaşka bir hikaye başlıyor!

