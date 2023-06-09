Camdaki Kız ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu

Camdaki Kız dizisinin final tarihi belli oldu. Üçüncü sezonunda ekran macerasını sonlandıracak olan Camdaki Kız 82. bölümüyle izleyicilerine veda edecek. Peki, Camdaki Kız ne zaman final yapacak?

Camdaki Kız ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu

Perşembe günleri yayınlanan Camdaki Kız'da final için geri sayım sürüyor. 2021 yılında ekran macerasına başlayan Camdaki Kız, haziran ayında final yapacak. Camdaki Kız final bölümü 15 Haziran 2023 tarihinde yayınlanacak.

Camdaki Kız ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu - 1

CAMDAKİ KIZ FİNALİNDE NELER OLACAK?

Hayri, Laz Kızı tarafından öldürülüyor. Türkan ile Nalan Hayri'nin acısını yaşıyor. Sedat, Nalan'dan yeni bir şans daha istiyor. Nalan, Sedat'a bir şans daha veriyor ve bambaşka bir hikaye başlıyor!

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