Camdaki Kız ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu

Perşembe günleri yayınlanan Camdaki Kız'da final için geri sayım sürüyor. 2021 yılında ekran macerasına başlayan Camdaki Kız, haziran ayında final yapacak. Camdaki Kız final bölümü 15 Haziran 2023 tarihinde yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ FİNALİNDE NELER OLACAK?
Hayri, Laz Kızı tarafından öldürülüyor. Türkan ile Nalan Hayri'nin acısını yaşıyor. Sedat, Nalan'dan yeni bir şans daha istiyor. Nalan, Sedat'a bir şans daha veriyor ve bambaşka bir hikaye başlıyor!
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