Camdaki Kız'da Laz Kızı göründü: Şarkıcı Alya kimdir?

Aslen Slovenyalı olan Alya, 28 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Alya'nın müzikle olan bağı çocukluk yıllarına dayanmaktadır. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı. Oldukça erken yaşta şarkı söylemeye başladı. Kulüplerde ve etkinliklerde birçok konser verdi. Ayrıca Slovenya Eurosong Yarışmalarına (EMA) katıldı ve Sloven listelerinde zirveye ulaştı.

Şarkıcı Alya, Camdaki Kız dizisine 68. bölümde dahil oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden ekrana uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri'nin Laz Kızı tarafından öldürüleceği biliniyor.